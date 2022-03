A cura della Redazione

Lunedì 21 marzo si svolgerà a Napoli la manifestazionenazionale contro le mafie promossa da LIBERA e AVVISO PUBBLICO in occasione della “Giornata della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.

Le mafie utilizzano ogni circostanza per accrescere i propri traffici e il potere economico; anche la pandemia e l'aggressione al popolo ucraino costituiscono situazioni che le mafie stanno sfruttando.

“Ognuno di noi lo deve alle vittime innocenti delle mafie – scrive il commissario del Circolo Pd di Torre Annunziata Paolo Persico -; vogliamo ricordare il sacrificio di Giancarlo Siani, dei rappresentanti istituzionali come Pasquale Cappuccio - consigliere comunale di Ottaviano, Mimmo Beneventano - consigliere comunale di Ottaviano e Marcello Torre - sindaco di Pagani assassinati barbaramente per il loro NO alla camorra e delle tante, troppe vittime innocenti cadute a Torre Annunziata per mano criminale in questi anni. Emerge, proprio nella nostra realtà napoletana (e vesuviana in particolare), un inquietante intreccio tra rappresentanza politica e istituzionale, camorra, funzionari pubblici abituati a comportamenti opachi, operatori economici e pezzi del mondo delle professioni. Per questo bisogna reagire coralmente e sostenere le azioni forti e coraggiose della magistratura, delle forze dell’ordine e delle articolazioni dello Stato”.

Con questo spirito il circolo del PD di Torre Annunziata parteciperà alla Giornata della Memoria e alla grande manifestazione unitaria di lunedì.