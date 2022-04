A cura della Redazione

Il Partito Democratico ha sollecitato - tramite i propri rappresentanti istituzionali - il Governo nazionale affinché si giunga ad una decisione rapida relativa alla relazione inviata dal Prefetto di Napoli sull'eventuale scioglimento del comune di Torre Annunziata per condizionamento da parte della criminalità organizzata.

"Pur nel rispetto delle prerogative di approfondimento e valutazione da parte degli organi competenti - si legge in una nota a firma del commissario cittadino del Pd, Paolo Persoico -, è evidente che la città non può continuare a vivere in una condizione di limbo. Vi sono emergenze serie sul piano sociale, economico e dell'ordine pubblico che vanno affrontate con un quadro chiaro dei tempi amministrativi. Al tempo stesso c'è un processo di rigenerazione e ricostruzione del tessuto politico e di partecipazione che può avere più forza in un contesto di maggiore certezza istituzionale e di chiarezza sulle responsabilità nei comportamenti e nelle scelte. Le forze sane della città - conclude Persico - stanno dando testimonianza di impegno e di volontà di giustizia e di riscatto - come testimoniato anche ieri nella manifestazione ad un anno dal barbaro omicidio di Maurizio Cerrato -, ma c'è ancora tanta strada da percorrere per liberare le nostra città dalla violenza e dalle organizzazioni criminali. L'importante è proseguire il cammino con coraggio e determinazione".