A cura della Redazione

"L’appello promosso dalle organizzazioni sindacali per il lavoro e la legalità nell'area torrese-stabiese costituisce un atto di grande valore. La Regione ed il Governo facciano la propria parte, comne pure i parlamentari e i consiglieri regionali di questo territorio e dell’area metropolitana di Napoli: non facciano mancare sostegno, attenzione, impegno caratterizzato da efficace determinazione".

A dirlo è Paolo Persico, commissario del Circolo Pd di Torre Annunziata. "E' di straordinario valore ed interesse l'appello lanciato da Cgil-Cisl-Uil per il nostro territorio al fine di coniugare legalità, lavoro e sviluppo - sottolinea Persico -. Il documento è stato già sottoscritto da numerose associazioni ed è rivolto al Prefetto di Napoli nella sua qualità di rappresentante del governo nazionale".

Persico auspica, in tempi strettissimi, l'istituzione di un tavolo di confronto permanente con il Governo nazionale, la Regione e le gestioni commissariali straordinarie "per costruire risposte efficaci alle vertenze in atto, per garantire l’utilizzazione più efficace delle risorse stanziate, la puntuale esecuzione degli investimenti programmati, l’attivazione di percorsi formativi coerenti".

"Senza lavoro ed in assenza di serie prospettive di sviluppo la battaglia contro la camorra sarà più debole. In questo orizzonte, l'Assessorato al Lavoro e alle Attività produttive della Regione Campania ha il dovere di recuperare un ritardo, di svolgere un ruolo più efficace ed attivo - ha proseguito l'esponente Dem -. Al tempo stesso vanno approntate, in particolare a Torre Annunziata, misure, anche sperimentali, ed investimenti per il recupero urbano e sociale dei quartieri più antichi e degradati della città (quadrilatero della Carceri, vicoli della Marina, Polveriera). Insieme al circolo PD di Castellammare di Stabia promuoveremo un incontro di lavoro su questi temi con i parlamentari e i consiglieri regionali, dando continuità al percorso avviato nei giorni scorsi; di questo percorso fa parte l’Agorà metropolitana contro la camorra che si terrà oggi e che sarà conclusa dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando".

L’esplicito riconoscimento di errori ed una rigorosa autocritica hanno senso solo se vi è un impegno senza soste per utilizzare al meglio le risorse pubbliche, facendo presto, facendo bene, definendo chiare priorità, selezionando idee e risorse umane nel confronto con la cittadinanza ed operando coerentemente, con decoro e dignità, nelle istituzioni", ha concluso Paolo Persico.