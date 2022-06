A cura della Redazione

Venerdì 1 luglio, alle ore 18,30, presso il circolo del PD di Torre Annunziata (Corso Vittorio Emanuele III, n. 356) si terrà un incontro sul tema della partecipazione alla vita democratica in una fase caratterizzata dal distacco dei cittadini dalle vicende politica ed istituzionale, come testimoniato anche dalla limitata partecipazione al voto nelle ultime consultazioni elettorali.

"Questo rischio - sottolinea Paolo Persico, commissario cittadino del circolo oplontino dei Democratici - è più accentuato in realtà come Torre Annunziata e in Comuni segnati anch’essi da vicende di corruzione e di condizionamento da parte della camorra. Per questo motivo il Pd promuove un primo confronto su questi temi anche al fine di riflettere sulle modalità per scongiurare pericolosi fenomeni di indebolimento della democrazia".

"È indispensabile - prosegue Persico - portare avanti un percorso di rigenerazione e di profondo cambiamento nella vita delle formazioni politiche; a partire dal Partito Democratico. Questo processo deve intrecciarsi con un moto più ampio di rinnovamento delle Istituzioni democratiche che devono saper innescare trovare meccanismi nuovi di partecipazione e di condivisione delle scelte da parte di soggetti sociali e cittadini. Tale scelta costituisce il modo migliore per contrastare fenomeni di corruzione e condizionamento criminale".

Al centro del dibattito, ci sarà la proposizione di nuove forme di "democrazia monitorante", ovvero di modalità che istituzioni e formazioni politiche utilizzano - in modo sistematico e costante - per compiere le loro scelte, per definirne le caratteristiche e la loro concreta attuazione, in un rapporto chiaro e trasparente con i cittadini e le forze sociali. "A Torre Annunziata, e in tutta la Campania, ne avvertiamo tutta l'urgenza e la necessità rispetto a tematiche di grande rilevanza e ad istituzioni più prossime alla cittadinanza", conclude Persico.

All'incontro parteciperanno - tra gli altri - Lorenzo Diana (già vicesindaco di Torre Annunziata), e il consigliere regionale Pd Massimiliano Manfredi, e Antonio Marciano, responsabile presso la Segreteria del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il commissario del circolo, Paolo Persico, introdurrà la discussione che sarà conclusa da Marco Sarracino, segretario metropolitano del Partito Democratico.