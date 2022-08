A cura della Redazione

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Paolo Persico, commissario del Circolo del Partito Democratico di Torre Annunziata:

“Il Circolo del PD di Torre Annunziata ha inviato una nota al Presidente del Coordinamento istituzionale dell’Ambito 30 al fine di sollecitare la costruzione di una rete di collaborazione tra Istituzioni comunali, Istituzioni scolastiche, soggetti del terzo settore, associazioni, comunità religiose e laiche al fine rendere più efficaci ed incisive le azioni per combattere le povertà educative che rappresentano una drammatica emergenza sul nostro territorio.

I dati sulla dispersione scolastica, pubblicati nelle scorse settimane, costituiscono una preoccupante conferma e offrono una testimonianza di quanto si sia aggravata la situazione delle famiglie con la pandemia e la crisi economica.

È indispensabile una riflessione - critica e puntuale - sulle azioni realizzate in campo in questi anni che, nonostante significative e positive esperienze, non sono riuscite ad invertire la tendenza.

Oggi sono disponibili ingenti risorse stanziate dal Governo nazionale per la lotta alla dispersione scolastica (un milione e seicentomila euro per gli istituti di Torre Annunziata oltre a circa € 180.000,00 per le scuole superiori di primo grado di Boscoreale), altri fondi sono stati stanziati in favore dei comuni per attività integrative (circa € 50.000,00) e per iniziative di educazione alla legalità (€ 12.000).

La Regione Campania ha dichiarato ammissibili e finanziabili i progetti di “Scuola Viva” per gli istituti superiori “Marconi” e “Pitagora/Croce” e per le scuole di base “IV circolo”, “Pascoli” e “Leopardi”.

Sono programmate, altresì, risorse per le attività di educativa territoriale e altre azioni di Ambito rivolte ai minori.

Ulteriori risorse sono attivabili partecipando ai bandi delle fondazioni e di altri soggetti.

Infine, a breve, la Regione Campania pubblicherà l’avviso pubblico per garantire un bonus alle famiglie a basso reddito affinché sia consentita la partecipazione di giovani e ragazze ad attività sportive svolte dalle associazioni affiliate al Coni e in possesso di requisiti di legge.

Se non si crea una rete permanente di confronto e di collaborazione - pur nel rispetto dell’autonomia istituzionale - c’è il rischio di disperdere risorse, di non raggiungere gli obiettivi indicati dalle norme e di non riuscire a seguire attivamente, ed in modo positivo, le famiglie in condizioni di maggiore disagio.

Per queste ragioni il PD di Torre Annunziata ha avanzato una convinta sollecitazione agli organi competenti ed esprime fiducia sulla possibilità che le riflessioni esposte siano condivise anche da chi opera -quotidianamente e con grande dedizione - per contrastare e ridurre il disagio minorile.

È evidente che c’è un tema prioritario che va subito affrontato che riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici al fine di assicurare un buon funzionamento degli Istituti che rappresentano lo strumento fondamentale per la formazione delle giovani generazioni.

Sul piano più specifico, ad esempio, va impedito il rischio della mancata riapertura delle 9 sezioni di scuola dell’infanzia del I Circolo didattico in via Cavour, in una delle aree di maggior disagio della città.

Si allega la lettera inviata al Presidente del coordinamento istituzionale dell’ambito 30”.