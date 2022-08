A cura della Redazione

Elezioni Politiche 2022, Matteo Salvini a Torre Annunziata.

I leader della Lega, in un tour che toccherà il 25 agosto Giugliano in Campania (ore 16,15) e Capitello (Salerno) alle ore 22,00, sarà a Torre Annunziata venerdì 26 agosto alle ore 11,00 al Lido Azzurro in via Marconi 36/A.

La Lega fa parte della coalizione di centrodestra insieme a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, Forza Italia di Silvio Berlusconi ed altri partiti minori.

Le elezioni si svolgeranno in una sola giornata, solo domenica 25 settembre, quindi non saranno aperti i seggi anche il lunedì mattina. Si voterà dalle ore 7,00 alle ore 22,00. Per la prima volta nella storia repubblicana in Italia le urne si apriranno nel secondo semestre dell’anno.

La novità fondamentale di queste elezioni 2022 è rappresentata dal fatto che entra in vigore la riforma Costituzionale approvata nel 2020 che riduce il numero di deputati e senatori. Attualmente il Parlamento italiano è composto da 630 deputati e 315 senatori eletti. Il 25 settembre eleggiamo invece 400 deputati (230 in meno), e 200 senatori (115 in meno).