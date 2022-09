A cura della Redazione

Orfeo Mazzella, candidato del Movimento 5 Stelle al Collegio Uninominale U06 del Senato, stando all’ultimo sondaggio SWG, è di fatto entrato in corsia di sorpasso rispetto alla candidata della Lega Pina Castiello dello stesso collegio di Torre del Greco. Collegio definito dall’ultimo sondaggio «in bilico» dove, a differenza di altri collegi della Campania in cui è chiaramente prevista una vittoria del centrodestra, si parla solo di «discreto vantaggio» per l’esponente del Partito di Salvini, che in termini statistici si traduce in una lieve differenza di punti che nelle prossime due settimane potrebbe riservare davvero delle sorprese.

«Gli elettori stanno comprendendo che la vera posta in gioco in queste elezioni è il destino del Sud e che l’autonomia regionale differenziata che vuole la Lega sarebbe un suicidio per il nostro territorio» - dichiara Mazzella commentando il sondaggio che vede il M5S ormai insidiare la posizione della Lega con il suo 12% di consensi.

«Quello che la Lega non spiega alla gente della nostra terra è che con l’autonomia differenziata e il conseguente ridimensionamento dei trasferimenti Stato/Regioni/Comuni il primo e inevitabile effetto sarebbe l’aumento della tassazione locale. E soprattutto la distruzione della sanità pubblica che già soffre le conseguenze di un sistema regionalizzato e quindi del divario tra regioni ricche e regioni povere. Se in Campania già siamo costretti a pagare di tasca nostra le prestazioni sanitarie a partire dal secondo giorno del mese, se da anni ci stiamo battendo per ottenere la riapertura dei pronto soccorso nelle città del vesuviano, se non riusciamo ad arginare la fuga dei medici dagli ospedali pubblici, cosa succederebbe se le regioni trattenessero per sé le risorse destinate al Fondo di perequazione che la nostra Costituzione indica come strumento per garantire il miglioramento dei servizi e un equilibrio economico soddisfacente su tutto il territorio nazionale? Una regione come la nostra vedrebbe il crollo definitivo del suo sistema sanitario. Vorrei sapere cosa risponde la Lega e la sua candidata ai nostri cittadini. Io sono pronto in ogni momento a un confronto pubblico».