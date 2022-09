A cura della Redazione

La Vice Presidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein sarà a Torre Annunziata giovedì 15 settembre alle ore 19,30 al Circolo cittadino del Partito Democratico con Sandro Ruotolo ed il giovane capolista alla Camera Marco Sarracino. Parteciperanno altresì la consigliera regionale Loredana Raia (candidata alla Camera nel proporzionale) e Nora di Nocera (candidata nell'uninominale al Senato).

La lotta alle diseguaglianze e per i diritti sarà il tema centrale dell'incontro.

“La presenza di Elly Schlein a Torre Annunziata assume un forte valore politico per l'esperienza di governo e di valori di cui è portatrice – si legge in una nota del PD -. La capolista del PD in Emilia Romagna, in questa campagna elettorale sta dando un contributo importante partecipando ad iniziative politiche nel Mezzogiorno per sottolineare il senso di una comune battaglia contro le scelte della destra tese a penalizzare i più deboli e il Sud”.