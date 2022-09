A cura della Redazione

A Torre Annunziata il M5S sfonda il 50% dei consensi. Grazie soprattutto al candidato locale Orfeo Mazzella, eletto al Senato nel collegio uninominale "Torre del Greco", i pentastellati raggiungono il 54% dei consensi per l'elezione del Senato (8.346 preferenze alle quali se ne aggiungono 201 al solo candidato Mazzella) e il 51,87% per la Camera.

Il Partito Democratico si attesta intorno al 14% (poco più di 2mila voti), Fratelli d'Italia al 9% (poco più di 1.400 voti). A seguire Forza Italia con poco oltre il 7% e il terzo polo Calenda-Renzi (intorno al 4%).

L'affluenza è stata, nella città oplontina, del 50,89% (nel 2018, il 62,5%), pari a 16.368 votanti su 32.161. In sostanza, la metà degli aventi diritto ha preferito fare altro. Un dato su cui, senza dubbio, appare opportuno riflettere: disaffezione nei confronti della politica - considerate anche le recenti vicissitudini amministrative - e/o rassegnazione allo status quo, piuttosto degradante? Per la serie, "non cambia mai nulla, quindi non voto!"