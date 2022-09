A cura della Redazione

Giorgia Meloni vince le elezioni e fa volare Fratelli d’Italia. Crollo, invece, della Lega di Salvini, mentre tiene Forza Italia, almeno rispetto agli ultimi sondaggi.

FdI è infatti nettamente il primo partito italiano con quasi il 26 per cento di consensi, seguito dal Pd che con il 19,4% non sfonda il tetto minimo cercato del 20%.

Terzo partito il Movimento Cinque Stelle che, con il 16,5 per cento, recupera punti percentuali rispetto agli ultimi sondaggi. Crolla invece la Lega all'8,5% tallonata da Forza Italia data all'8%.



Il centrosinistra alla Camera raggiunge il 26,8%, Il M5s il 16% e il terzo polo si ferma al 7,5 per cento.



Questi sono i responsi dello scrutinio in corso e che danno il centrodestra avanti sia alla Camera che al Senato.

Senza troppi giri di parole, questa elezione ha sancito la sconfitta della linea adottata dal segretario Pd Enrico Letta, che rifiutando un accordo elettorale con il M5s ha regalato al centrodestra la vittoria su un piatto d’argento. Se il centrosinistra fosse andato unito alle elezioni, forse le urne avrebbero dato un risultato un tantino diverso.