A cura della Redazione

Dichiarazione di Paolo Persico - commissario del Circolo Pd di Torre Annunziata su appello Cgil-Cisl-Uil per lo sviluppo, il lavoro, la coesione sociale. Venerdì 2 dicembre ore 18,30 assemblea aperta contro l'autonomia differenziata e le scelte del governo nazionale sulla finanziaria.

Di seguito il testo del comunicato:

"L'appello di Cgil, Cisl e Uil del nostro comprensorio – si legge nel comunicato a firma di Paolo Persico -, rivolto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché si accelerino tutte le procedure e le scelte per lo sviluppo del nostro territorio, è un utile contributo alla battaglia contro le diseguaglianze e per la coesione sociale. La fase che stiamo attraversando richiede uno sforzo ulteriore da parte di tutte le istituzioni per favorire una reale concertazione.

Per questo chiediamo - come PD di Torre Annunziata - di far sì che si istituisca una Sede istituzionale di coordinamento tra Prefettura, Regione, Città Metropolitana e Comuni di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia per accelerare i progetti di sviluppo, i tavoli per l'occupazione, le procedure per la regolarizzazione di volture e richieste di regolarizzazione delle occupazioni di alloggi Erp per affrontare l'emergenza abitativa.

Sono tutti temi fondamentali per evitare il declino dei nostri territori e ripristinare un clima di legalità.

I dati del rapporto Svimez sul Mezzogiorno confermano una situazione drammatica. Chi sta a contatto con la realtà quotidiana lo sa bene.

La prima battaglia che dovremo compiere, in modo unitario, è quella contro l'autonomia regionale proposta dal Governo Meloni, oltre a contrastare le scelte sbagliate e pericolose indicate nella finanziaria.

In modo aperto vogliamo discutere di questi temi in un'assemblea rivolta a tutti i cittadini – conclude Persico - che terremo venerdì 2 dicembre alle ore 18,30 presso la sede del PD di Torre Annunziata in Corso Vittorio Emanuele".