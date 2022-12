A cura della Redazione

Assemblea cittadina del Partito Democratico di Torre Annunziata contro la Legge Finanziaria licenziata dal Governo Meloni.

"In questi giorni sta maturando la consapevolezza in ampi strati di cittadini dei gravi problemi che ci saranno per il Mezzogiorno e ai ceti più deboli a causa delle Legge Finanziaria presentata dal Governo nazionale - si legge nella nota a firma di Paolo Persico, commissario cittadino -. Per questo abbiamo promosso un'Assemblea per discutere della Legge Finanziaria nazionale per venerdì 9 dicembre alle ore 18,30 presso la sede in Corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata. All'incontro parteciperà Andrea Cozzolino, parlamentare europeo. Sarà l'occasione per avanzare proposte di merito in rapporto alla specifica situazione di Torre Annunziata e dell'area vesuviana.

E' utile ricordare che la nostra città sarà fortemente colpita dalle scelte del Governo Meloni dal reddito di cittadinanza ai tagli reali ai Comuni e ai servizi essenziali, per una scelta penalizzante nei confronti del lavoro dipendente, per i rischi dell'autonomia differenziata a trazione leghista, per l'assenza di politiche sostegno dell'emergenza abitativa e per il risanamento ambientale.

L'appuntamento - conclude il comunicato - si tiene alla vigilia di importanti iniziative di mobilitazione e lotte promosse dalle forze sociali e sindacali e dalla manifestazione nazionale promossa dal PD a Roma per il 17 dicembre 2002.