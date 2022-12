A cura della Redazione

Venerdì 30 dicembre alle ore 17,30 presso il Circolo del Pd di Torre Annunziata si terrà il tradizionale appuntamento con Iscritti ed elettori per gli auguri di Buon 2023.

"L'auspicio è di un anno migliore per la pace nel mondo e per la nostra città - afferma il commissario cittadino Paolo Persico -. Sarà anche l'occasione per ricordare che a febbraio terremo il Congresso per la fase costituente del nuovo Partito Democratico e quindi sarà un 'occasione di confronto e di partecipazione per rinnovare profondamente la nostra formazione politica.