Inaugurazione della sede del Movimento 5 Stelle a Torre Annunziata.

Anche la città oplontina ospiterà una sede del Movimento capitanato dall’ex premier Giuseppe Conte.

Domenica 8 gennaio, alle ore 17,00, in corso Vittorio Emanuele III n. 369 (ex Bar Ghezzi), ci sarà l’inaugurazione della sede del Movimento 5 Stelle.

Per l’occasione saranno presenti i vertici nazionali e regionali del Movimento. Da Roberto Fico, ex Presidente della Camera dei Deputati, a Mariolina Castellone, vice Presidente del Senato, a Sergio Costa, ex ministro e attuale vice Presidente della Camera dei Deputati, ai parlamentari Alessandro Caramiello, Carmen Di Lauro e Raffaele De Rosa. Presenti anche Salvatore Micillo, coordinatore regionale del Movimento, Gennaro Saiello, consigliere Regionale M5S e Luigi Gallo, ex parlamentare.

Accoglierà gli ospiti il senatore dell’area Orfeo Mazzella, che ha voluto fortemente l'aperura di una sede nella città in cui risiede, punto di riferimento per i tantissimi elettori del territorio.