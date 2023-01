A cura della Redazione

Inaugurazione sede del Movimento 5 Stelle a Torre Annunziata.

L'iniziativa è prevista per domani, domenica 8 gennaio alle ore 17,30, in corso Vittorio Emanuele III 369 (ex Bar Ghezzi). Trai i tanti ospiti che interverranno, anche l'ex politico torrese più longevo: Angelo Abenante.

Per i meno giovani, Abenante, 95 anni compiuti, essendo nato il 10 maggio 1927, è la memoria storica del movimento operaio e comunista a Torre Annunziata.

Nella sua vita ha ricoperto diversi incarichi: dirigente del P.C.I., sindacalista della CGIL, presidente regionale della Lega delle Cooperative, consigliere comunale, provinciale, deputato e senatore. E è anche scrittore, autore di libri tra i quali ricordiamo: “Maccaronari”, “Gino Alfani”, “Per la libertà”, “Biagio Bonzano”.

La presenza dell’ex senatore Abenante è molto significativa per l’assonanza dei principi del Movimento di Giuseppe Conte con quelli dell’ex Partito Comunista Italiano.

All’inaugurazione saranno presenti, inoltre, i vertici nazionali e regionali del Movimento 5 Stelle. Al fianco dello stesso senatore dell’area Orfeo Mazzella, ci saranno infatti l’ex Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, la vice Presidente del Senato Mariolina Castellone, l’ex ministro e attuale vice Presidente della Camera dei Deputati Sergio Costa, i parlamentari Alessandro Caramiello, Carmen Di Lauro, Raffaele De Rosa e Luigi Nave. Saranno presenti anche il coordinatore regionale Salvatore Micillo, il consigliere regionale Gennaro Saiello e l’ex parlamentare Luigi Gallo.