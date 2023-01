A cura della Redazione

Erano tutti presenti i parlamentari nazionali e regionali del Movimento 5 Stelle all’inaugurazione della sede di Torre Annunziata, al corso Vittorio Emanuele III 369.

Nonostante la giornata festiva e la contemporanea partita di calcio Sampdoria – Napoli (ore 18,00), l’affluenza di iscritti al Movimento, simpatizzanti e semplici cittadini è stata massiccia, oltre le più ottimistiche previsioni.

Il locale (ex Bar Ghezzi) era pieno di gente al punto che molte persone sono state costrette a restare fuori e ad attendere l’uscita dei big per qualche self o foto. Allestito con sobrietà, con foto del simbolo del Movimento, del presidente Giuseppe Conte, del senatore Orfeo Mazzella e di una bellissima immagine del porto di Torre Annunziata, il locale si compone di una sala convegni, un ufficio e un ampio salone all'ingresso.

Ha fatto gli onori di casa il senatore torrese Orfeo Mazzela, il quale, prima che avesse inizio il dibattito, ha incontrato una delegazione di operatori sanitari, assunti per la campagna vaccinale con il bando Arcuri del 2021 tramite la società interinale G-Group, ed ora mandati via attraverso un sms.

“E’ una vergona – afferma Esterina Cristiano -. Siamo stati i primi a scendere in campo in un momento particolare, dove tutti erano rinchiusi in casa. Ora dopo 21 mesi di lavoro, condotti in condizioni più disagiate e di estremo pericolo, veniamo mandati via con un messaggino sul cellulare, mentre altro personale dell’Asl viene stabilizzato”.

Il senatore Mazzella ha preso appunti e si è impegnato a portare le istanze dei lavoratori della Sanità nelle aule parlamentari, attraverso un’interrogazione al ministro della Salute Orazio Schillaci.

Ma torniamo all’inaugurazione. Nessun big del M5s, come detto, ha fatto mancare la sua presenza. C’era l’ex presidente della Camera Roberto Fico, l’ex ministro e attuale vice presidente della Camera Sergio Costa, la vice Presidente del Senato Mariolina Castellone, i parlamentari Alessandro Caramiello, Carmen Di Lauro, Raffaele De Rosa e Luigi Nave, il coordinatore regionale Salvatore Micillo, il consigliere regionale Gennaro Saiello e l’ex parlamentare Luigi Gallo.

Ha aperto i lavori Roberto Fico il quale ha assicurato il suo impegno per la crescita del Movimento pur non rivestendo alcun ruolo istituzionale. Poi si sono susseguiti tutti gli altri interventi che hanno toccato i temi cari al M5s, dal reddito di cittadinanza, alle politiche sociali a favore delle famiglie meno abbienti, dall’opposizione dura in Parlamento al contributo per migliorare le leggi proposte dalla maggioranza del Governo Meloni.

Non ha fatto mancare la sua presenza l’ex senatore del PCI Angelo Abenante, oggi 95enne, invitato alla cerimonia di inaugurazione della sede del M5s.