A cura della Redazione

Sono state indette per il 26 febbraio 2023 le elezioni per il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico.

E’ un appuntamento che ha l'ambizione di essere fondativo di un nuovo Pd, capace di fare tesoro degli errori e delle incapacità di questi anni e di aprire un processo di costruzione di un fronte ampio delle forze di ispirazione democratica, progressista ed europeista.

Le elezioni per la scelta del segretario nazionale, da parte degli elettori registrati all'albo e agli iscritti, si svolgeranno domenica 26 febbraio 2023 dalle ore 8 alle ore 20.

Per partecipare al percorso congressuale come iscritti si deve sottoscrivere l'adesione, in modalità on-line, collegandosi al sito nazionale del Pd all'indirizzo www.partito democratico.it.

La domanda di adesione ai fini dell'iscrizione e della partecipazione al congresso del Pd va formalizzata entro il 31 gennaio 2023.

"Si apre una fase importante di discussione e d'impegno per coloro che credono nei valori della solidarietà, dei diritti sociali e individuali, di un moderno umanesimo - ha dichiarato Paolo Persico, commissario cittadino del Circolo di Torre Annunziata. Dalla città oplontina può venire un contributo importante alla discussione nazionale e alla costruzione di una nuova alleanza fondata sui valori e sull'impegno a favore dei più deboli.

Qui abbiamo registrato errori e limiti, ma avvertiamo anche la possibilità di costruire un'esperienza innovativa incisiva.

Nei prossimi giorni il Circolo sarà sede aperta di discussione sulle piattaforme nazionali al fine di costruire le condizioni per rilanciare un nuovo Pd e svolgere nel migliore dei modi l'assemblea congressuale del Circolo e le primarie 2023.

Nel contempo manterremo un'attenzione costante sui temi che riguardano la città, a partire dall'attuazione del PNRR” - ha concluso Paolo Persico.