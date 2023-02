A cura della Redazione

Salta l’accordo per l’elezione degli organismi cittadini, rinviato il Congresso del Partito Democratico di Torre Annunziata.

La Commissione provinciale per il Congresso ha deliberato, nella giornata di ieri, giovedì 9 febbraio, il rinvio delle elezioni degli organismi cittadini del partito a Torre Annunziata, fissato in concomitanza con il Congresso provinciale, su richiesta di alcuni membri del direttivo napoletano. Tutto lascia presupporre che l’accordo faticosamente trovato tra le varie componenti del partito per un congresso cittadino unitario, con l’elezione di Giuseppe Manto a segretario cittadino, sia saltato per frizioni interne che da anni minano la stabilità del partito torrese.

Va anche detto, però, che la Commissione Nazionale per il Congresso ha fissato il rinnovo degli organismi dei Circoli cittadini dal 5 e il 12 marzo, e che il Circolo di Torre Annunziata aveva chiesto di poter anticipare le consultazioni.

Rimane invariato, però, il calendario per l’elezione del segretario nazionale. L'inizio dei lavori è previsto per stasera, 10 febbraio, alle ore 18, mentre il voto per la selezione dei candidati alla carica di segretario nazionale si terrà sabato 11 febbraio dalle ore 16,30 alle 19,30, sempre presso la sede del Circolo in corso Vittorio Emanuele 356 a Torre Annunziata.