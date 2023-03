A cura della Redazione

Il circolo del PD di Torre Annunziata ha promosso per lunedì 6 marzo 2023 alle ore 18 un incontro per promuovere informazione e mobilitazione contro l'ipotesi di autonomia differenziata portata avanti dal Governo nazionale.

“Il provvedimento del Ministro leghista Calderoli aumenta le diseguaglianze nel nostro Paese, penalizza il Sud e mina l'unità nazionale su servizi universali come la scuola e la sanità - si legge in una nota a firma di Paolo Persico, commissario cittadino del partito -. In questi giorni sta crescendo la consapevolezza dei rischi che corrono le nostre comunità. Un primo, pesante segnale contro il Sud e il diritto allo studio è venuto dal decreto del Governo sul dimensionamento scolastico”.

L'incontro di lunedì a cui sono state invitate associazioni, forze sociali e cittadini ha lo scopo di promuovere informazione e mobilitazione. In particolare è utile la legge d'iniziativa popolare promossa dal coordinamento democrazia costituzionale.

Ha assicurato un contributo alla discussione il professore Salvatore Prisco.

Si può firmare in modalità online con spid collegandosi al sito www.coordinamentodemocrazia costituzionale.it.