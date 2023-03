A cura della Redazione

Sabato 18 marzo, dalle ore 10:30 alle ore 13:00, al corso Umberto I (angolo via Gino Alfani) il PD promuove una raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge costituzionale per il rafforzamento della supremazia legislativa dello Stato su diverse materie: ciò per contrastare i propositi della Lega-Nord e del Governo di destra finalizzati all’autonomia differenziata.

"L'ipotesi portata avanti dal Ministro Calderoli e dal Governo delle destre - si legge in una nota del Partito democratico - mina l'unità nazionale, penalizza pesantemente il Mezzogiorno, mette in discussione, per diversi aspetti, i principi della nostra Costituzione in tema di parità di opportunità di accesso a diritti fondamentali quali l'Istruzione e la salute.

Stupisce - su un tema così delicato e rilevante - il silenzio e l'ignavia dei gruppi dirigenti (politici ed istituzionali) di Forza Italia, di Fratelli d'Italia e delle formazioni minori di centro destra che anche in questa occasione si mostrano subalterni alla Lega e loro complici nel condannare il Mezzogiorno ad un ulteriore declino e impoverimento.

In queste settimane si è sviluppato un ampio movimento di opinione che coinvolge forze politiche, sindacali e associative contro il disegno Calderoli. Sottoscrivere la proposta di legge promossa dal coordinamento “Democrazia costituzionale” costituisce un gesto di critica, un atto di ferma contrarietà, un’azione di concreta opposizione.

Per questo invitiamo i cittadini a firmare la legge d'iniziativa popolare e di unirsi alle forze sociali, culturali e alle associazioni che sono protagoniste di questa battaglia".

Il commissario cittadino del Pd Paolo Persico parla dell'iniziativa di sabato prossimo a Torre Annunziata. "Sabato vogliamo informare i cittadini torresi sui rischi che sta correndo il Mezzogiorno e il Paese e con la scelta dell'autonomia differenziata: un progetto frutto della demagogia, dell’egoismo territoriale e dell'incompetenza della Lega di Salvini e della destra. La gente deve essere consapevole dei rischi: si sta attaccando la Costituzione, si vuole comprimere il diritto alla sanità, all'istruzione, alle pari opportunità territoriali. Il livello di civiltà delle nostre comunità è a rischio. È tempo di reagire e di rilanciare le ragioni dell'uguaglianza, della libertà e della solidarietà. Basta conflitti e divisioni", conclude Persico.