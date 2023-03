A cura della Redazione

Sabato 25 e domenica 26 marzo si terrà il congresso del circolo Pd di Torre Annunziata per l'elezione degli organismi dirigenti locali e metropolitani. Tra questi, verrà eletto il nuovo segretario cittadino.

L'inizio dei lavori è fissato per le ore 10 di sabato presso la sede in corso Vittorio Emanuele n. 356 con la relazione del commissario Paolo Persico.

«Questo appuntamento è un'ulteriore tappa del processo di costruzione del nuovo Partito Democratico - spiega Persico -. E' evidente che si è aperta una fase politica nuova dopo le Primarie di febbraio e nel pieno di una difficile situazione nazionale ed internazionale. Il congresso del Circolo di Torre Annunziata sarà l'occasione per segnare ulteriori passi in avanti per fare tesoro degli errori del passato e riannodare i fili di un nuovo rapporto con la città. Sono tante le questioni che richiedono un maggiore concorso di idee e di impegno da parte di tutte le forze che hanno a cuore il bene comune - prosegue il dirigente di partito -. Siamo insieme in cammino, per rinnovare e rilanciare le ragioni della Sinistra e di politiche efficaci per i diritti, la dignità delle persone, i valori di solidarietà e uguaglianza.e essenziale in questo momento il ruolo del nuovo Pd per allargare la partecipazione e le forme di partecipazione attiva costruendo una vera e propria democrazia "monitorante" anche come strumento per prevenire fenomeni di autoreferenzialità e decadimento della politica e delle istituzione democratiche».