A cura della Redazione

Concluso oggi, sabato 25 marzo, il Congresso cittadino del Partito democratico di Torre Annunziata.

Nella sede del Circolo di corso Vittorio Emanuele III gli iscritti al partito si sono riuniti per eleggere il segretario, il Comitato direttivo e i due componenti dell’Assemblea provinciale.

Presentata un’unica lista con il nome del segretario e i 28 membri del Direttivo. Ciò vuol dire che finalmente si è trovata un’unità all’interno del partito, dopo circa due anni di commissariamento.

Dopo vari interventi si è votato per acclamazione il neo segretario Giuseppe Manto (nel riquadro della foto), già presidente della Confcommercio di Torre Annunziata, il quale ha poi preso la parola.

“Un ringraziamento vero e sincero, amichevole ed affettuoso va a Paolo Persico (commissario cittadino, ndr) - inizia Manto - per il lavoro che ha fatto. Il Pd di Torre Annunziata ha una storia complicata, fatta di successi, di battute di arresto, di errori e di intuizioni. E’ innegabile che dopo le elezioni del 2017, che ha visto eleggere un sindaco del Pd, sono accaduti fatti di una gravità inaudita per i quali personalmente ho espresso in anticipo, già un anno dopo le elezioni, la mia valutazione politica estremamente negativa. Ora è giunto il momento di cambiare passo e migliorare. Il PD, dopo il Congresso che ha visto l’elezione di Elly Schlein, sarà anche a Torre una formazione politica nuova, combattiva, di sinistra che si batte contro la criminalità e la corruzione e che si confronta con il territorio. Un partito aperto che sa ascoltare e parla alla cittadinanza, all’associazionismo, al mondo sindacale e alle formazioni politiche nazionali del cosiddetto campo largo, a tutte le persone che si dedicano all’impegno civile”.

Il neo segretario, dopo un’approfondita disanima delle problematiche che attanagliano la città, ha concluso dicendo che “il Pd che ho in mente deve fare ammenda degli errori del recente passato e deve essere nelle competizioni per vincere. Ma non deve vincere comunque, passando per cieco e sordo. Non sarà così”, ha concluso.

I componenti del Direttivo sono per la maggior parte tutti new entry, 14 maschi e 14 femmine. I due membri eletti nell’Assemblea provinciale sono Giuliano Di Sarno, figlio del compianto segretario cittadino Raffaele, e Rossella Borrelli.