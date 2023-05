A cura della Redazione

“A Torre del Greco è stato fatto un lavoro straordinario per mettere insieme tutte le anime del centrosinistra e per ripetere quanto di positivo, in termini di risultati elettorali e di proposta di governo cittadino, si è fatto a Napoli con Gaetano Manfredi. Abbiamo il candidato sindaco giusto, abbiamo la coalizione giusta per cambiare Torre del Greco: le potenzialità ci sono tutte”.

Con queste parole l’ex ministro alla Salute e attuale parlamentare del Pd Roberto Speranza ha lanciato l’ultima settimana di campagna elettorale di Luigi Mennella, candidato sindaco di undici tra partiti e movimenti civici alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

Speranza è stato ieri, venerdì 5 maggio, a Torre del Greco per partecipare ad un affollato incontro svoltosi nella sede del comitato del candidato alla carica di primo cittadino. Ma prima di arrivare in via Vittorio Veneto, l’ex ministro ha voluto percorrere le strade del centro in compagnia di Mennella, partendo dalla basilica di Santa Croce per dirigersi poi in via Salvator Noto e via Roma, dove ha incrociato tanta gente ed ha avuto modo di intrattenersi anche con alcuni operatori del commercio: “Durante la passeggiata – ha spiegato Roberto Speranza – ho percepito l’attenzione della gente, la loro partecipazione, la loro reale vicinanza al candidato sindaco e agli uomini della sua coalizione, sintomo della bontà della proposta di governo cittadino per Torre del Greco”.

Soddisfatto il candidato sindaco di Alleanza Democratica, Cuore Torrese, Europa Verde, Mennella Sindaco, Movimento 5 Stelle, Movimento Popolare Torrese, Partito Democratico, Per le persone e la comunità, Sinistra Civica Ambientalista, Torre del Greco sul serio-Pri e Valerio Ciavolino per Torre: “Avere vicino le istituzioni – afferma Luigi Mennella – è fondamentale e ci sprona ad impegnarci ancora di più in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Con il sostegno dell’intera filiera politica, Città Metropolitana e Regione in primis, siamo certi di dare alla città, alle attività e al tessuto economico-produttivo, il giusto slancio per una ripresa non più rinviabile”.

Roberto Speranza è il primo dei big politici che in questi giorni si alterneranno a Torre del Greco per tirare la volata all’avvocato penalista in vista del voto: lunedì 8 maggio sono attesi in particolare prima la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e poi il capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Entrambi saranno nella zona della villa comunale di corso Vittorio Emanuele: Schlein alle 16 e Conte alle 17.30.