A cura della Redazione

Giuseppe Annunziata e Giuseppe Manto, rispettivamente segretario metropolitano di Napoli e segretario di Torre Annunziata del Partito Democratico, hanno incontrato il Commissario Prefettizio Enrico Caterino nella sede comunale di via Provinciale Schiti.

"Un incontro puntuale e proficuo - dichiarano alla fine dell'incontro gli esponenti Dem -, utile a mettere a terra lo stato dell’arte di diversi progetti che interessano la città di Torre Annunziata e che auspichiamo possano andare avanti nell'interesse dell'intera comunità. Nel corso dell'incontro abbiamo ricevuto rassicurazioni in merito alle azioni già intraprese e in fase di avvio rispetto ai progetti finanziati con fondi del PNRR che insistono sulla città oplontina, senza dimenticare il Porto e il PUC".

Nel corso del colloquio, "abbiamo ribadito la massima collaborazione da parte di tutti i livelli istituzionali del Partito Democratico per portare a termine tutti quei progetti necessari per disegnare la Torre Annunziata di domani e per farsi che questo territorio torni ad essere baluardo di legalità e motore della crescita economica e sociale dell'intero comprensorio vesuviano. Ringraziamo il Commissario per la cordialità e per l’attenzione dimostrata alle nostre richieste e proposte", hanno concluso Annunziata e Manto.