“Centro storico: quale sviluppo?”. “L’apertura del centro commerciale Maximall Pompeii sarà un’opportunità o la completa desertificazione sociale ed economica del quartiere?”.

Su questi temi si è svolto lunedì 11 dicembre l’incontro del movimento civico “Patto per Torre” presso l’auditorium della Basilica della Madonna della Neve a Torre Annunziata.

Al dibattito sono intervenuti Mons. Raffaele Russo per un breve saluto; il dott. Aldo Tolino; gli imprenditori Giuseppe Patrizio, titolare del B&B Lounger Bar “I Patrizi”, e Luigi Pesacane, il tiktoker di “Buongiorno Pescheria”; l’ing. Francesco Cipriano; il rag. Alfonso Quaranta. Ha fatto da moderatore il giornalista Pino Caiazzo.

L’ing. Cipriani si è soffermato sul degrado di molti quartieri del centro storico e sulla necessità di provvedere ad una loro riqualificazione, con interventi strutturali e abbattimenti di interi edifici fatiscenti. A loro posto creare ampie aree verdi, parcheggi e luoghi di socialità per i cittadini.

Gli imprenditori Patrizio e Pesacane hanno condiviso la loro esperienza imprenditoriale evidenziando il loro coraggio nell’investire nel vecchio centro storico, abbandonato a se stesso, spinti dall’amore per la loro città.

L’intervento di Alfonso Quaranta è stato incentrato soprattutto sulla necessità di accedere a fondi sovracomunali per la riqualificazione di intere zone della città. Ha ricordato come in passato, alla fine degli anni ’90, i contributi comunali elargiti per l’apertura di nuove attività commerciali nella zona sud di Torre Annunziata (canone di locazione gratis per due anni e contributo di 10 milioni di lire per la riqualificazione delle facciate dei negozi) non abbiano sortito l’effetto sperato. La stessa cosa dicasi per la Zona Franca Urbana, di cui Torre Annunziata fu titolare alla fine del primo decennio di questo secolo. Per riqualificare l’antico centro storico – secondo Quaranta – si abbisogna di ingenti risorse, e l’aver perso il treno dei fondi PNRR è stato un grosso errore.

Sono seguiti, poi, numerosi interventi da parte dei presenti all’incontro con proposte e suggerimenti. Tra il pubblico il prof. Alfano, il prof. Basile, il dott. Ciniglio, il dott. Trere’, l’ing. Borriello, la prof. Sammarco, il dott. Sica , l’ex sindaco Ascione, l’avv. Lanfranco, diversi ex consiglieri comunali e numerosi professionisti e gente comune.

“Patto per Torre”, movimento civico, si presenterà quasi sicuramente alle elezioni comunali di Torre Annunziata, previste per giugno 2024. E’ quindi naturale che una sua uscita pubblica suscitasse un certo interesse da parte di politici ed ex amministratori.