A cura della Redazione

Torre Annunziata torna al voto dopo oltre due anni di commissariamento.

A giugno, finalmente, la parola tornerà ai cittadini che saranno chiamati ad una delle tornate elettorali più delicate, in cui si tratterà di decidere il futuro della città.

Ed in questa ottica, “PER le Persone e la Comunità”, dopo il contributo che, anche in città vicine, come Torre del Greco, sta fornendo alle amministrazioni comunali, ha deciso di scende in campo.

“Abbiamo la presunzione di avere tanto da dire e tanto da offrire e ci sentiamo chiamati ad essere coinvolti in prima persona, a metterci la faccia – si legge nel comunicato a firma di Luigi Mollo, Giuseppe Trerè e del segretario regionale Giuseppe Irace -. Per questo abbiamo deciso che "PER" ci sarà, con una sua lista, come sempre aperta a persone che vengono dal mondo dell'associazionismo e del volontariato cattolico e laico, linee guida ispiratrici della nostra rete politica.

Sarà un’avventura esaltante, ricca di insidie, senza dubbio - conclude il comunicato - ma la voglia di metterci in gioco, il desiderio di contribuire a questo momento così importante per la nostra città è più grande di ogni timore. E chiediamo a chi volesse condividere con noi questa avventura di contattarci sulla nostra pagina facebook. Si parte!”.