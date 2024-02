A cura della Redazione

Prenderà il via il prossimo 21 febbraio il primo corso di formazione politica organizzato dalla Federazione metropolitana di Napoli del Partito Democratico.

"In un'epoca in cui la disinformazione e la polarizzazione dilagano, riteniamo che l'istruzione politica sia uno strumento essenziale per promuovere un dialogo costruttivo e inclusivo all'interno della nostra comunità. Per questo ho accettato con piacere l'idea del nostro comitato scientifico di dare vita a questa serie di appuntamenti. Si tratta di un'opportunità preziosa per approfondire la comprensione dei principi fondamentali della politica, della storia delle idee politiche e delle istituzioni democratiche". A dichiararlo, Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Partito Democratico di Napoli.

Primo appuntamento mercoledì 21 febbraio alle ore 17.00 nei locali della Federazione Provinciale in Via Santa Brigida. Il primo incontro sarà introdotto da Berardo Impegno e Salvatore Piccolo e avrà come tema il Manifesto dei Valori del Pd e lo Statuto. Seguiranno incontri ogni due settimane, nello stesso luogo e alla stessa ora, per complessivi otto incontri il cui programma definitivo sarà proposto durante la prima riunione.

Le iscrizioni al Corso sono aperte da subito presso la Segreteria Tecnica della Federazione. Ci si può iscrivere anche online inviando una mail all'indirizzo info@pdnapoli.it.

Il Comitato Scientifico è così composto: Salvatore Piccolo, Riccardo Marone, Angela Cecere, Sandra Macci, Riccardo Barone, Angela Cecere, Aldo Cennamo, Gianluca Imbriani, Sandra Macci, Riccardo Marone, Giuseppe Ossorio, Salvatore Piccolo, Giovanni Oliviero, Segretario Provinciale dei Giovani Democratici, e Berardo Impegno della Segreteria Provinciale.