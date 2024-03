A cura della Redazione

Potrebbe essere la professoressa Mariantonietta Zeppetella Del Sesto, già dirigente dell’istituto comprensivo Parini-Rovigliano di Torre Annunziata, la candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali dell’8, 9 giugno prossimi.

E' un'indescrizione ben fondata, raccolta dal nostro giornale nell'ambiente politico torrese. La professoressa, nativa di Cuneo e residente a Gragnano, e da poco in pensione, ha insegnato a Gragnano presso il liceo “Don Lorenzo Milani” e per tantissimi anni a Torre Annunziata come docente di Lettere alle scuole medie Manzoni e Alfieri, per poi terminare la sua carriera come preside nella scuola di Rovigliano.

E’ anche scrittrice ed ha pubblicato la raccolta di poesie “La regina delle mosche” e la raccolta di novelle “Villa delle magnolie”.