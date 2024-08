In occasione del quinto anniversario della scomparsa dell’avvocato Roberto Azzurro, avvenuta il 22 agosto 2019, vogliamo ricordare lui ed altri 5 nostri amici.

Michele Visiello, Giovanni Marino, Gigi Perfetto, Raffaele Di Sarno, Pasquale Di Francesco, Roberto Azzurro. .

Tutti scomparsi prematuramente, uniti dalla comune passione per la politica. Dei sei solo Di Sarno non era mai stato impegnato nell’amministrazione comunale. Gli altri cinque hanno ricoperto incarichi come consiglieri comunali ed assessori. Tutti scesi in campo con il sindaco Francesco Maria Cucolo, eletto primo cittadino nel 1995.

Roberto, Gigi e Michele provenienti dal mondo delle professioni: uno avvocato, l’altro docente e il terzo esperto grafologo per le maggiori Procure italiane. Pasquale, commerciante, e Giovanni studente universitario e poi anche lui avvocato, avevano precedenti esperienze nel mondo dell’associazionismo, il primo nel movimento “La Rete”, il secondo come presidente di Legambiente. Raffaele, funzionario comunale, si candidò una sola volta come consigliere provinciale, con ottimi risultati ma non eletto per pochi voti. Ma lui aveva nel DNA solo il suo partito, il PDS-DS-PD, di cui è stato dirigente e segretario, la politica era la sua unica passione e il modo per dimostrare il suo impegno per la città.

Lo stesso partito di riferimento di Azzurro e Perfetto, mentre Di Francesco (anche assessore), Marino e Visiello erano consiglieri comunali dell’Italia dei Valori. Per uno strano caso del destino Giovanni e Pasquale, amici per la pelle da lungo tempo, deceduti entrambi a 44 anni (Giovanni nel 2009, Pasquale nel 2016), mentre Michele addirittura a 35 (2007). Invece Raffaele a 53 (2012), Roberto a 59 (2019) e Gigi a 66 (2010).

Li abbiamo voluto ricordare insieme perché erano tutti e sei nostri amici ma soprattutto perché erano stimati a Torre Annunziata da tantissimi cittadini per le loro qualità umane, la loro onesta, il loro impegno professionale, politico e amministrativo.