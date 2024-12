A cura della Redazione

Via libera dalla Cassazione al quesito referendario con cui si chiede l'abrogazione totale dell'autonomia differenziata.

In un atto di circa 30 pagine l'Ufficio centrale per il referendum della Suprema corte dichiara "conformi a legge le richieste di referendum relative" alla cancellazione di quanto previsto dalla "legge n. 86 del 2024 sull'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione".

"La decisione della Cassazione sull’ammissibilità del referendum contro l’autonomia differenziata, voluta dal ministro Calderoli, è un passo importante e positivo. Abbiamo considerato fin dall’inizio l’autonomia differenziata, così come concepita dal governo Meloni, un progetto sbagliato che mina l’unità del Paese e aumenta le disuguaglianze tra i territori. Attendiamo il pronunciamento definitivo della Corte costituzionale, ma, se si arriverà al referendum, faremo la nostra parte con determinazione per cancellare questa legge". E’ quanto dichiara Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale della Campania.