A cura della Redazione

Il gruppo consiliare Oplonti Futura ha inviato in data odierna una formale richiesta al sindaco, all’assessore alla Viabilità e al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Torre Annunziata per segnalare la gravissima situazione di pericolo che ogni giorno si registra lungo via Terragneta, arteria cittadina densamente popolata e priva di adeguati sistemi di controllo della velocità.

Il tratto stradale è infatti teatro quotidiano di condotte irresponsabili da parte di automobilisti e motociclisti che sfrecciano ben oltre i limiti consentiti, mettendo in serio pericolo l’incolumità di residenti e passanti. Il gruppo consiliare denuncia episodi ricorrenti di corse improvvisate, sorpassi azzardati e sistematico mancato rispetto delle norme del Codice della Strada.

«Via Terragneta richiede attenzione e interventi immediati – dichiarano i consiglieri di Oplonti Futura – non possiamo più tollerare che i cittadini vivano in uno stato di costante insicurezza. L’Amministrazione ha il dovere di tutelare le famiglie e i bambini che abitano e attraversano questa zona ogni giorno».

Alla luce della gravità della situazione, Oplonti Futura chiede l’adozione urgente di misure concrete e risolutive, tra cui: l’installazione di dossi rallentatori compatibili con il transito dei mezzi pesanti e dei camion; la collocazione di rilevatori elettronici di velocità, possibilmente dotati di dispositivi per la rilevazione automatica delle infrazioni; un piano straordinario di vigilanza della Polizia Locale, almeno nelle fasce orarie più critiche.

A sostegno della richiesta, il gruppo consiliare annuncia l’allegazione di una petizione popolare firmata da numerosi cittadini del quartiere limitrofo, che condividono preoccupazioni e richieste d’intervento.

Oplonti Futura auspica una risposta tempestiva da parte dell’Amministrazione e ribadisce il proprio impegno a farsi portavoce delle istanze di sicurezza e legalità nei territori più esposti all’inciviltà stradale.