Seduta intensa quella di giovedì 18 settembre per il consiglio comunale di Torre Annunziata, durante la quale il gruppo consiliare Oplonti Futura ha espresso posizioni nette su alcuni temi chiave per la città: dai diritti civili alla gestione dei parcheggi, fino al futuro di Palazzo Fienga.

Diritti civili. Il gruppo ha votato a favore dell’istituzione del Garante per le libertà civili e i diritti delle persone LGBTQIA+. In aula, il consigliere Lucio D’Avino ha manifestato «rammarico per il silenzio delle istituzioni sulla strage di Gaza», ribadendo che «i diritti non sono mai parziali o selettivi, ma universali».

Parcheggi e strisce blu - Sul fronte della mobilità, il consigliere Marco Russo ha richiamato l’attenzione sull’urgenza di avviare il bando per la gestione delle strisce blu, assenti da anni in città: «Si tratta non solo di un servizio necessario per i cittadini – ha spiegato – ma anche di una fonte di entrate legittime per il Comune». Oplonti Futura ha annunciato che vigilerà «affinché le procedure siano trasparenti e corrette in ogni fase».

Palazzo Fienga - Il gruppo ha espresso voto favorevole alla demolizione del complesso e alla successiva realizzazione di un Parco urbano e della Piazza della Legalità. Una decisione definita «storica», perché segna la volontà di restituire ai cittadini «uno spazio simbolo di riscatto».

Progetti e risorse - Rispondendo a un’interpellanza presentata da Oplonti Futura lo scorso 5 settembre, il sindaco ha chiarito che le risorse destinate ai progetti in corso «non sono state perse, ma restano bloccate da iter burocratici complessi». Una notizia accolta con cautela dal gruppo, che sottolinea come manchino ancora «tempi certi e un cronoprogramma operativo».

«Ancora una volta – ha dichiarato Oplonti Futura – rileviamo una scarsa comunicazione da parte dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini, che hanno il diritto di conoscere lo stato di avanzamento delle iniziative che riguardano il futuro della città».

Il gruppo consiliare ha infine ribadito il proprio impegno a monitorare «ogni passaggio, nelle commissioni e in aula, perché le opportunità non restino solo sulla carta ma diventino realtà per Torre Annunziata».