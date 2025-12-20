A cura della Redazione

Una critica dura, senza sconti, quella contenuta nella lettera firmata da Giuseppe Manto, dirigente del Partito Democratico ed ex segretario del circolo di Torre Annunziata, che interviene sullo stato di salute del PD di Torre Annunziata e, più in generale, sulla condizione politica e istituzionale della città.

Secondo Manto, quanto sta accadendo oggi all’interno del Partito Democratico locale rappresenta “l’esempio plastico di ciò che Torre Annunziata è diventata”, una città segnata da un crescente astensionismo elettorale che vede ormai oltre il 50% dei cittadini rinunciare al voto. Una disaffezione che, a suo avviso, nasce dalla rassegnazione e dalla perdita di fiducia nelle istituzioni e nei partiti.

Il Partito Democratico locale viene descritto come “ostaggio” di dinamiche interne legate alla corsa a incarichi e poltrone, come la presidenza della Prima Vera o gli assessorati, mentre – denuncia Manto – “della città non sembra importare nulla a nessuno”.

Nel mirino dell’ex segretario finiscono anche esponenti di primo piano del PD, a partire dall’europarlamentare Sandro Ruotolo e dal segretario metropolitano Giuseppe Annunziata, responsabili – secondo Manto – di non essersi espressi su vicende rilevanti per la città. Tra queste, il caso Veropalumbo e la situazione della vedova Carmela Sermino, ma anche gli atti prodotti dalla Procura e dalla Guardia di Finanza che hanno riguardato l’attività dell’amministrazione comunale.

“È incomprensibile – scrive – che su questioni di tale portata non vi sia stata alcuna presa di posizione chiara, né a favore né contraria”. Da qui anche l’interrogativo rivolto a Ruotolo, che in passato ha vissuto politicamente il territorio oplontino: "Perché intervenire su Castellammare e non sulle vicende di Torre Annunziata?".

La lettera si spinge infine sul terreno amministrativo. Per Manto, il fallimento politico dell’attuale amministrazione sarebbe iniziato subito dopo la nomina degli assessori, con le dimissioni di un componente della giunta e gli avvisi di garanzia per quattro amministratori per false attestazioni.

(Nella foto, il primo da destra Giuseppe Manto)