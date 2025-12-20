A cura della Redazione

Il gruppo consiliare di Torre Annunziata Oplonti Futura rende noto alla cittadinanza l’elenco completo delle iniziative istituzionali presentate nel corso dell’anno 2025, a testimonianza di un’attività costante, documentata e profondamente orientata alla tutela dell’interesse pubblico.

Nel corso dell’anno, il gruppo ha promosso in media oltre due iniziative al mese, affiancando a queste un lavoro continuo e puntuale all’interno delle commissioni consiliari. L’attività istituzionale si è articolata attraverso interpellanze, interrogazioni, mozioni, emendamenti, istanze di accesso agli atti e segnalazioni urgenti, frutto di un’attenta analisi e di uno studio costante delle tematiche amministrative da parte di tutti i componenti del gruppo.

Un impegno che, sottolinea Oplonti Futura, smentisce con i fatti ogni accusa di mera propaganda politica. «Questa è politica concreta – si legge nella nota – costruita giorno dopo giorno attraverso approfondimenti tecnici e atti amministrativi che impongono all’amministrazione comunale di rispondere, chiarire e assumersi responsabilità di governo».

Di fronte a chi riduce l’attività consiliare a una semplice ricerca di visibilità, il gruppo risponde con la forza dei numeri e con la trasparenza dei documenti, rivendicando di essere una delle poche realtà in Consiglio comunale, e in particolare tra i banchi dell’opposizione, a esercitare fino in fondo e senza timori il mandato ricevuto dagli elettori.

Oplonti Futura rivolge quindi un invito pubblico a tutte le altre forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, affinché rendano noto il proprio operato, pubblicando gli atti presentati e documentando il contributo offerto in Consiglio comunale e nelle Commissioni. «La trasparenza – evidenzia il gruppo – non è uno slogan, ma un dovere verso la città e verso cittadini che chiedono responsabilità, controllo e lavoro serio».

Il comunicato si chiude con un richiamo all’impegno assunto con la comunità oplontina: lavorare per Torre Annunziata, migliorare la qualità della vita dei cittadini e contrastare l’esodo dei giovani. «Non abbiamo mai abbassato la testa né accettato le solite giustificazioni della cattiva politica. Continueremo anche nei prossimi mesi a vigilare, proporre e svolgere il nostro ruolo con coerenza, restando una voce libera, competente e presente a difesa di Torre Annunziata».

