A cura della Redazione

Massimiliano Manfredi, consigliere regionale del Partito Democratico, è stato eletto presidente del Consiglio regionale della Campania. L’esponente dem ha ottenuto 41 voti, raccogliendo consensi anche dai banchi dell’opposizione.

Nel corso della votazione hanno ricevuto un voto anche Luca Trapanese, consigliere del Movimento 5 Stelle, e Lucia Fortini, consigliera del gruppo A testa alta. Sei le schede bianche, mentre sono state due le schede nulle: su una di queste un consigliere ha scritto il nome del presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

L’elezione di Manfredi segna l’avvio di una nuova fase per l’assemblea regionale, all’insegna di un ampio consenso istituzionale.