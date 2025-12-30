A cura della Redazione

La mancata conservazione e pubblicazione delle registrazioni delle sedute del Consiglio comunale finisce al centro del dibattito politico. I consiglieri comunali del gruppo Oplonti Futura hanno presentato un’interpellanza ai sensi dell’art. 43 del Testo Unico degli Enti Locali, indirizzata al sindaco e alla giunta, per chiedere chiarimenti sulla scomparsa dei video delle dirette streaming delle assemblee consiliari.

Secondo quanto segnalato dai consiglieri, le registrazioni delle sedute, pur regolarmente trasmesse in diretta, non risultano più disponibili né sul sito istituzionale del Comune, né sull’Albo Pretorio online, né sulla pagina Facebook ufficiale dell’Ente. Una situazione che riguarderebbe anche sedute già svolte in passato.

Nell’interpellanza viene richiamato il principio di pubblicità delle sedute consiliari, sancito dal TUEL, oltre alle norme in materia di trasparenza amministrativa e di amministrazione digitale. Per Oplonti Futura, l’assenza di un archivio pubblico delle registrazioni limita il diritto dei cittadini a essere informati sull’attività dell’organo consiliare e ostacola anche le funzioni di controllo e indirizzo dei consiglieri comunali.

I firmatari chiedono di sapere per quali motivi i video non siano più accessibili, chi sia il responsabile della loro gestione e se la situazione sia riconducibile a scelte organizzative, problemi tecnici o alla mancanza di un sistema di archiviazione digitale. Viene inoltre domandato se l’amministrazione ritenga conforme alla normativa vigente l’assenza di un archivio pubblico delle sedute.

Con l’interpellanza, Oplonti Futura sollecita l’amministrazione a ripristinare la piena trasparenza, istituendo una sezione dedicata sul sito istituzionale per la conservazione e la consultazione dei video delle sedute, definendo formalmente responsabilità e modalità di gestione delle dirette streaming e garantendo l’accesso anche in modalità differita.

I consiglieri hanno infine richiesto una risposta scritta e orale nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

➡️ Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook