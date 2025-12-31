Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficializzato la nuova Giunta regionale, composta da dieci assessori, dando il via alla nuova fase di governo dell’ente.
Alla vicepresidenza è stato nominato Mario Casillo, con deleghe a Trasporti, Mobilità e Mare. Vincenzo Cuomo si occuperà di Governo del territorio e Patrimonio, mentre Andrea Morniroli avrà le deleghe a Politiche sociali e Scuola.
Ad Ambiente, Politiche abitative e Pari opportunità va Claudia Pecoraro; Fulvio Bonavitacola guiderà Attività produttive e Sviluppo economico.
Vincenzo Maraio seguirà Turismo, Promozione del territorio e Transizione digitale, Angelica Saggese si occuperà di Lavoro e Formazione, Ninni Cutaia di Cultura, Eventi e Personale.
A Fiorella Zabatta sono state affidate numerose deleghe: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali. Maria Carmela Serluca completa la squadra con la delega all’Agricoltura.
Il presidente Fico ha deciso di riservare a sé le competenze su Sanità, Bilancio, Fondi nazionali ed europei, oltre alle materie non assegnate.
Fico: “Lavoreremo al servizio dei cittadini campani”
«Ringrazio le forze politiche e civiche per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta – ha dichiarato Fico –. Siamo pronti a lavorare al servizio dei cittadini campani mettendo in campo esperienza, professionalità e attenzione per il territorio. Solo con il lavoro di squadra potremo raggiungere gli obiettivi prefissati». Il presidente ha infine augurato buon lavoro ai nuovi assessori e un felice anno nuovo ai cittadini campani.
Casillo: "Subito a lavoro per una Campania più efficiente e sostenibile"
"È per me un grande onore e motivo di orgoglio assumere l’incarico di vicepresidente della Regione Campania con delega ai Trasporti, Mobilità e Mare nella giunta guidata dal presidente Roberto Fico. Sento forte la responsabilità dell’incarico, ma anche il desiderio di mettermi subito al lavoro, consapevole dell’importanza del ruolo che mi è stato affidato. Il mio più sincero ringraziamento va al presidente Roberto Fico per la fiducia, alla segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, al segretario regionale Piero De Luca e a tutta la comunità democratica che mi ha sempre sostenuto. Auguro buon lavoro a tutti noi, con l’impegno di operare insieme per una Campania più moderna, sostenibile e inclusiva". E' quanto dichiara in una nota Mario Casillo.