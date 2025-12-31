A cura della Redazione

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficializzato la nuova Giunta regionale, composta da dieci assessori, dando il via alla nuova fase di governo dell’ente.

Alla vicepresidenza è stato nominato Mario Casillo, con deleghe a Trasporti, Mobilità e Mare. Vincenzo Cuomo si occuperà di Governo del territorio e Patrimonio, mentre Andrea Morniroli avrà le deleghe a Politiche sociali e Scuola.

Ad Ambiente, Politiche abitative e Pari opportunità va Claudia Pecoraro; Fulvio Bonavitacola guiderà Attività produttive e Sviluppo economico.

Vincenzo Maraio seguirà Turismo, Promozione del territorio e Transizione digitale, Angelica Saggese si occuperà di Lavoro e Formazione, Ninni Cutaia di Cultura, Eventi e Personale.

A Fiorella Zabatta sono state affidate numerose deleghe: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali. Maria Carmela Serluca completa la squadra con la delega all’Agricoltura.

Il presidente Fico ha deciso di riservare a sé le competenze su Sanità, Bilancio, Fondi nazionali ed europei, oltre alle materie non assegnate.

Fico: “Lavoreremo al servizio dei cittadini campani”

«Ringrazio le forze politiche e civiche per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta – ha dichiarato Fico –. Siamo pronti a lavorare al servizio dei cittadini campani mettendo in campo esperienza, professionalità e attenzione per il territorio. Solo con il lavoro di squadra potremo raggiungere gli obiettivi prefissati». Il presidente ha infine augurato buon lavoro ai nuovi assessori e un felice anno nuovo ai cittadini campani.

Casillo: "Subito a lavoro per una Campania più efficiente e sostenibile"

"È per me un grande onore e motivo di orgoglio assumere l’incarico di vicepresidente della Regione Campania con delega ai Trasporti, Mobilità e Mare nella giunta guidata dal presidente Roberto Fico. Sento forte la responsabilità dell’incarico, ma anche il desiderio di mettermi subito al lavoro, consapevole dell’importanza del ruolo che mi è stato affidato. Il mio più sincero ringraziamento va al presidente Roberto Fico per la fiducia, alla segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, al segretario regionale Piero De Luca e a tutta la comunità democratica che mi ha sempre sostenuto. Auguro buon lavoro a tutti noi, con l’impegno di operare insieme per una Campania più moderna, sostenibile e inclusiva". E' quanto dichiara in una nota Mario Casillo.