Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, su delega del ministro dell’Interno, ha nominato la commissione di indagine per il Comune di Torre Annunziata. L’organismo avrà il compito di verificare l’eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione o collegamenti della criminalità organizzata nell’ambito dell’amministrazione comunale.
L’accesso ispettivo avrà una durata iniziale di tre mesi, con la possibilità di una proroga di ulteriori tre mesi, come previsto dalla normativa vigente. Nel corso dell’attività, la commissione procederà all’esame degli atti e al monitoraggio dell’azione amministrativa dell’ente.
Il provvedimento rientra nelle misure di prevenzione adottate dal Ministero dell’Interno a tutela della legalità e del buon andamento della pubblica amministrazione.