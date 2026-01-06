A cura della Redazione

Oplonti Futura prende atto dell’invio della Commissione di accesso al Comune di Torre Annunziata, sottolineando come si tratti di uno strumento previsto dalla legge, attivato nei casi in cui emergano criticità tali da rendere necessaria una verifica approfondita sul funzionamento dell’ente.

Secondo il movimento, il compito della Commissione è quello di fare piena chiarezza, operando esclusivamente nell’interesse della comunità. Proprio per questo, in una fase così delicata, viene ritenuto doveroso evitare speculazioni e giudizi sommari, senza però cadere nell’atteggiamento opposto di chi finge che nulla stia accadendo.

«La città ha diritto a sapere e a capire – evidenzia Oplonti Futura – e a vedere garantita una trasparenza reale dell’azione amministrativa». Da qui la disponibilità dichiarata a fornire ogni supporto utile, nelle forme previste e nel pieno rispetto delle istituzioni, affinché il percorso avviato dalla Commissione non venga svuotato di significato e produca risposte chiare, verificabili e pubbliche per i cittadini.

Il rispetto delle istituzioni, conclude il movimento, non può tradursi in silenzio o passività, ma deve significare vigilanza costante, assunzione di responsabilità e determinazione nel pretendere correttezza e verità, perché l’interesse pubblico deve sempre prevalere su qualsiasi convenienza politica.

