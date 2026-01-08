A cura della Redazione

​Tredici consiglieri di maggioranza (con esclusione di Antonella Colletto (PD) e Maria Di Maio (+Europa), e l’intera Giunta Comunale, in seguito all’invio della Commissione d’accesso presso il Comune di Torre Annunziata, hanno espresso pieno e incondizionato sostegno all’operato del sindaco Corrado Cuccurullo respingendo con forza e determinazione ogni ipotesi di condizionamento da parte della criminalità.

“In questo breve arco temporale, appena un anno e mezzo - inizia il comunicato - abbiamo sempre avvertito il senso di responsabilità di rispondere alle legittime aspettative riposte dalla cittadinanza e dal sindaco e, pur essendo consapevoli che è possibile fare di più, gli atti amministrativi adottati, di concerto con la dirigenza amministrativa, sono sempre stati orientati alla volontà di contribuire al miglioramento delle condizioni dei nostri concittadini nel rispetto della più stretta legalità e massima trasparenza. Proprio per questo motivo siamo sereni e fiduciosi nell’attività di ispezione, convinti che servirà a certificare, una volta e per tutte, la legittimità dell'operato di questa Amministrazione e la bontà degli obiettivi perseguiti”.

Poi consiglieri e assessori esprimono in quattro punti i loro intendimenti.

​Massima Collaborazione: Accogliamo con rispetto e spirito collaborativo il lavoro che i commissari, inviati da S.E. Prefetto Michele Di Bari, svolgeranno nei prossimi mesi. La legalità non è per noi un vessillo da esibire, ma la precondizione essenziale di ogni nostra azione amministrativa.

​Trasparenza dell'attuale gestione: Siamo certi che l’attività della Commissione farà definitiva chiarezza sulla netta discontinuità tra l’attuale Amministrazione e le vicende del passato. Il nostro obiettivo rimane quello di tutelare l’Ente da ogni possibile condizionamento esterno.

​Lotta alla sfiducia: Comprendiamo il senso di rassegnazione che rischia di pervadere i cittadini, ma è proprio in questo momento che la politica deve dimostrare maturità. Non faremo un passo indietro nel percorso di rilancio e di riscatto reputazionale della nostra città.

​Unità d'intenti: La coalizione resta compatta al fianco del Sindaco. Non permetteremo che questo rallenti i progetti in corso, dai fondi PNRR alla riqualificazione del territorio.

​Torre Annunziata non merita ulteriori ombre - conclude la nota -. Siamo certi che questo percorso ispettivo restituirà alla città quella agibilità democratica e quella serenità necessarie per guardare al futuro con rinnovata speranza”.

