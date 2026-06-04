Scioglimento dei Consigli comunali di Sarno e Torre Annunziata: il comunicato del CDM

A cura della Redazione

Oggi, giovedì 4 giugno, si è riunito il Consiglio dei Ministri. Al termine della seduta, presieduta dalla presidente Giorgia Meloni, è stato emanato il comunicato n. 176, che contiene - tra gli altri provvedimenti – anche lo scioglimento dei Consigli Comunali di Sarno e Torre Annunziata:

«Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno (SA) e di Torre Annunziata (NA), e l’affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di diciotto mesi».