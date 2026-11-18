Un giovane lascia due meticci legati a un palo in viale Mazzini. Le telecamere riprendono la scena e scattano le indagini.

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Due cani abbandonati nel cuore della notte, legati a un palo nei pressi della stazione ferroviaria di Pompei. Un gesto che ha suscitato indignazione e riacceso l'attenzione sul fenomeno dell'abbandono degli animali domestici. A documentare quanto accaduto sono state le telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso un giovane mentre lasciava i due animali prima di allontanarsi.

La vicenda, resa pubblica anche attraverso le immagini diffuse dal deputato Francesco Emilio Borrelli, ha avuto fortunatamente un seguito positivo per i due cani, recuperati e trasferiti in una struttura di accoglienza.

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L'abbandono ripreso dalle telecamere

Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe raggiunto la zona della stazione ferroviaria durante le ore notturne, lasciando i due cani legati a un palo.

Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza documentano il momento dell'abbandono, un episodio particolarmente grave perché gli animali, impossibilitati ad allontanarsi, sono rimasti esposti ai pericoli della strada e senza la possibilità di cercare autonomamente un riparo.

Un gesto che trasforma due animali domestici, abituati alla presenza dell'uomo, in esseri indifesi, improvvisamente privati di ogni riferimento.

L'intervento della volontaria e il recupero dei cani

A far scattare i soccorsi è stata una volontaria impegnata nella tutela degli animali, che ha segnalato la presenza dei due cani e richiesto l'intervento della Polizia.

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La donna è rimasta sul posto in attesa dell'arrivo del personale veterinario dell'Asl, consentendo così di avviare le operazioni di recupero.

I due animali sono stati successivamente trasferiti in un canile di Ottaviano, dove sono stati presi in carico.

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Le immagini diffuse dal deputato Borrelli

La vicenda è stata portata all'attenzione pubblica anche dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso le immagini dell'episodio.

Il filmato rappresenta un elemento importante per ricostruire quanto accaduto e potrebbe contribuire all'identificazione della persona responsabile dell'abbandono.

Abbandonare un animale è un reato

L'episodio di Pompei richiama l'attenzione su una questione che riguarda non soltanto il benessere degli animali, ma anche la responsabilità di chi decide di accoglierli nella propria famiglia.

L'abbandono di animali domestici costituisce un reato, disciplinato dall'articolo 727 del Codice penale, che prevede sanzioni nei confronti di chi si rende responsabile di simili comportamenti.

Chi non è più nelle condizioni di occuparsi del proprio cane può rivolgersi ai servizi veterinari territoriali o alle associazioni di protezione animale per individuare soluzioni responsabili.

Per i due cani abbandonati a Pompei, il tempestivo intervento della volontaria ha evitato che la situazione potesse avere conseguenze peggiori. Resta l'amarezza per un gesto che ricorda quanto sia ancora necessario promuovere una cultura del rispetto e della tutela degli amici a quattro zampe.