Ritrovati ancora vivi, stretti l'uno all'altro per proteggersi dal freddo. Una volontaria si prende cura di loro giorno e notte.

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Abbandonati in uno scatolone sporco, tra le foglie ad Angri, con gli occhi ancora chiusi e il cordone ombelicale attaccato. È la triste sorte toccata a otto cuccioli di cane, sei femmine e due maschi, strappati alla povera mamma appena dopo la nascita e lasciati in balia del freddo.

A denunciare l'ennesimo episodio di crudeltà nei confronti degli animali è una volontaria animalista, Elena Martone, che ha affidato ai social il suo racconto, accompagnato da immagini e da un filmato che documentano le condizioni dei piccoli.

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Il ritrovamento e la corsa contro il tempo

I cuccioli sono stati ritrovati ancora vivi, stretti l'uno all'altro, nel tentativo di riscaldarsi e sopravvivere alle basse temperature. Da ore erano senza nutrimento.

«Non ho parole, davvero non ne ho. Otto cuccioli buttati in uno scatolone sporco tra le foglie, come se fossero spazzatura», scrive la volontaria, esprimendo tutta la sua indignazione per quanto accaduto.

Nonostante avesse deciso di non occuparsi più di cuccioli appena nati, la donna non ha esitato a prenderli con sé. «Non volevo più occuparmi di cuccioli, ma ditemi come si fa. Non ce l'ho fatta a girarmi dall'altra parte».

Una battaglia per tenerli in vita

Una volta portati a casa, gli otto cagnolini sono stati nutriti, accuditi e sistemati al caldo. Ora per la volontaria comincia una vera e propria corsa contro il tempo per garantire loro la sopravvivenza.

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I piccoli necessitano di essere alimentati ogni due o tre ore, anche durante la notte, e di ricevere continue attenzioni.

«Ho messo in preventivo che non sarà solo una notte in bianco, ma almeno venti, con la paura che non riescano a sopravvivere. Che Dio mi dia la forza».

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L'appello alla solidarietà

La volontaria ha ringraziato Antonella Troise (3277783075) un'altra volonataria di Torre Annunziata, che la affiancherà nell'assistenza ai cuccioli, e ha lanciato un appello a quanti vorranno contribuire alle loro cure.

Chiunque desideri offrire un aiuto può contattare il numero 393 7928556, reso pubblico dalla stessa animalista.

Una storia che racconta due facce dell'essere umano: da una parte la crudeltà di chi abbandona otto creature indifese, dall'altra la generosità di chi, senza esitazione, sceglie di sacrificare il proprio tempo e le proprie energie per salvarle.

Ecco lo stato in cui sono stati trovati i cuccioli