La prima causa da valutare è la stagione dell’anno che si sta attraversando. Durante la primavera e l’autunno, è normale che la caduta dei capelli sia maggiore rispetto agli altri periodi dell’anno. La domanda che sorge spontanea ora è quanti capelli è normale perdere e quando preoccuparsi?

In media si perdono circa 100 capelli al giorno e questo numero rientra nella normalità. Ovviamente il numero è variabile anche in base alla quantità di capelli di ognuno. La spazzola e lo sfregamento meccanico indeboliscono i capelli che si spezzano.

Ma se stai perdendo tanti capelli e sei convinto che non sia nessuna delle precedenti, il problema potrebbe stare nell’alimentazione e nell’apporto di sostanze nutritive.

L’eccessiva caduta potrebbe essere stata causata da carenze di vitamina B e D. Anche la scarsa riserva di sali minerali indebolisce i capelli. Una delle cause più diffuse e che aiuta la perdita di capelli è sicuramente lo stress. Anche i farmaci posso indurre i capelli a cadere e non soltanto quelli anti tumorali. Esistono alcuni accorgimenti che possono avere effetti positivi e aiutare in modo considerevole a contrastare la caduta.

Potrebbero, però, esserci cause che necessitano di cure mediche come le disfunzioni della tiroide o malattie croniche e auto immuni. Quando si formano macchie asimmetriche potrebbe essere un problema dermatologico. La vitamina E e la vitamina H, svolgono un’importante azione sul cuoio capelluto a aiutano la crescita del capello. Anche lo zinco è un ottimo aiuto contro la caduta dei capelli. Cambiare lo stile di vita è essenziale se si tratta di alimentazione o di stress. Riposo adeguato e cura della propria salute psichica ridaranno vita alla vostra chioma.