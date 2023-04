A cura della Redazione

Qui di seguito, vi suggeriamo 4 rimedi naturali, quattro antidoti contro la puzza da fritto:

Aceto di mele : versate un bicchiere di aceto in una pentola d’acqua e portate ad ebollizione per circa due minuti, otterrete un diffusore naturale che in pochi minuti eliminerà i cattivi odori.

: versate un bicchiere di aceto in una pentola d’acqua e portate ad ebollizione per circa due minuti, otterrete un diffusore naturale che in pochi minuti eliminerà i cattivi odori. In alternativa all'aceto, è possibile far bollire una scorza di arancia o limone per avere lo stesso effetto.

per avere lo stesso effetto. Caffe : durante la notte lasciate in cucina una ciotola con i fondi di caffè o bicarbonato.

: durante la notte lasciate in cucina una ciotola con i fondi di caffè o bicarbonato. Uno spicchio di limone nell’olio : un rimedio naturale per non far diffondere la puzza è quello dello spicchio di limone gettato nell’olio non ancora troppo caldo, da togliere però appena diventa scuro.

: un rimedio naturale per non far diffondere la puzza è quello dello spicchio di limone gettato nell’olio non ancora troppo caldo, da togliere però appena diventa scuro. Aggiungete nell'olio della frittura un paio di spicchi di mela e continuate a friggere le vostre pietanze.

A questi rimedi aggiungiamo tre consigli utili.

1) Chiudete bene la cucina

Cercate di fare in modo di evitare che l'odore si diffonda per tutta la casa.

2) Utilizzate l'olio giusto

L'olio di semi di girasole o di mais vanno in fumo più lentamente rispetto all'olio di oliva ed emanano un odore meno forte. In ogni caso, è importante che si tratti di olio di qualità.

3) Lavate subito le pentole

Appena finito di friggere, lavare le pentole è un dovere che non si può rimandare. Per guadagnare tempo, riempitele d'acqua e lasciatele sgrassare, aggiungendo un po' di detersivo per piatti.