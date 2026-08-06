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Cellulare caduto in acqua? Ecco cosa fare subito

Cellulare caduto in acqua? Ecco cosa fare subito

Intervenire correttamente può salvare il dispositivo, mentre alcuni rimedi "fai da te" rischiano di peggiorare la situazione.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Basta una distrazione al mare, in piscina o anche in bagno e lo smartphone può finire in acqua. In questi casi il tempo è fondamentale: intervenire correttamente può salvare il dispositivo, mentre alcuni rimedi "fai da te" rischiano di peggiorare la situazione.

1. Spegnilo immediatamente

Se il telefono è ancora acceso, spegnilo subito. L'acqua può provocare cortocircuiti e tenere il dispositivo acceso aumenta il rischio di danni irreparabili.

2. Rimuovi cover, SIM e microSD

Togli immediatamente la custodia, la scheda SIM e l'eventuale microSD. In questo modo favorirai l'uscita dell'acqua e proteggerai almeno i tuoi dati.

3. Asciugalo delicatamente

Tampona il telefono con un panno morbido o della carta assorbente. Evita di scuoterlo con forza: potresti far penetrare l'acqua ancora più in profondità.

4. Non usare il phon

L'aria molto calda può danneggiare schermo, batteria e componenti elettronici. Se proprio vuoi utilizzare aria, meglio un ventilatore o aria fredda.

5. Non metterlo a caricare

È uno degli errori più gravi. Collegare il caricabatterie quando all'interno è ancora presente umidità può provocare un corto circuito e compromettere definitivamente il dispositivo.

6. Il riso? Non è la soluzione miracolosa

Il vecchio rimedio del sacchetto di riso funziona molto meno di quanto si creda. Il riso assorbe poca umidità e i piccoli residui possono addirittura entrare nelle porte del telefono. Molto più efficaci sono le bustine di gel di silice, quelle che si trovano nelle confezioni di scarpe o apparecchi elettronici.

7. Attendi almeno 24-48 ore

Prima di provare a riaccendere lo smartphone, lascia che si asciughi completamente. La fretta è spesso la causa principale dei danni irreversibili.

Il consiglio in più

Se il telefono è caduto in mare, il sale rappresenta un pericolo ancora maggiore dell'acqua. In questo caso è consigliabile rivolgersi il prima possibile a un centro di assistenza specializzato per una pulizia interna: la corrosione può iniziare già dopo poche ore, anche se il dispositivo sembra funzionare normalmente.

 

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