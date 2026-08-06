Cellulare caduto in acqua? Ecco cosa fare subito

A cura della Redazione

Basta una distrazione al mare, in piscina o anche in bagno e lo smartphone può finire in acqua. In questi casi il tempo è fondamentale: intervenire correttamente può salvare il dispositivo, mentre alcuni rimedi "fai da te" rischiano di peggiorare la situazione.

1. Spegnilo immediatamente

Se il telefono è ancora acceso, spegnilo subito. L'acqua può provocare cortocircuiti e tenere il dispositivo acceso aumenta il rischio di danni irreparabili.

2. Rimuovi cover, SIM e microSD

Togli immediatamente la custodia, la scheda SIM e l'eventuale microSD. In questo modo favorirai l'uscita dell'acqua e proteggerai almeno i tuoi dati.

3. Asciugalo delicatamente

Tampona il telefono con un panno morbido o della carta assorbente. Evita di scuoterlo con forza: potresti far penetrare l'acqua ancora più in profondità.

4. Non usare il phon

L'aria molto calda può danneggiare schermo, batteria e componenti elettronici. Se proprio vuoi utilizzare aria, meglio un ventilatore o aria fredda.

5. Non metterlo a caricare

È uno degli errori più gravi. Collegare il caricabatterie quando all'interno è ancora presente umidità può provocare un corto circuito e compromettere definitivamente il dispositivo.

6. Il riso? Non è la soluzione miracolosa

Il vecchio rimedio del sacchetto di riso funziona molto meno di quanto si creda. Il riso assorbe poca umidità e i piccoli residui possono addirittura entrare nelle porte del telefono. Molto più efficaci sono le bustine di gel di silice, quelle che si trovano nelle confezioni di scarpe o apparecchi elettronici.

7. Attendi almeno 24-48 ore

Prima di provare a riaccendere lo smartphone, lascia che si asciughi completamente. La fretta è spesso la causa principale dei danni irreversibili.

Il consiglio in più

Se il telefono è caduto in mare, il sale rappresenta un pericolo ancora maggiore dell'acqua. In questo caso è consigliabile rivolgersi il prima possibile a un centro di assistenza specializzato per una pulizia interna: la corrosione può iniziare già dopo poche ore, anche se il dispositivo sembra funzionare normalmente.