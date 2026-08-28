Asciugamani duri e ruvidi dopo il lavaggio? Gli errori che commettiamo senza saperlo

A cura della Redazione

Appena acquistati sono soffici e piacevoli al tatto. Dopo numerosi lavaggi, però, gli asciugamani possono diventare duri, ruvidi e perfino meno assorbenti. Un inconveniente molto comune che spesso cerchiamo di risolvere aumentando la quantità di ammorbidente, ottenendo talvolta l'effetto contrario.

La perdita di morbidezza può dipendere da diversi fattori: troppo detersivo, residui che rimangono nelle fibre, acqua particolarmente calcarea, lavaggi effettuati in modo non corretto e asciugatura eccessiva.

Vediamo alcuni semplici accorgimenti per conservare più a lungo asciugamani morbidi e piacevoli da utilizzare. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Non esagerare con il detersivo

Uno degli errori più frequenti è pensare che una maggiore quantità di detersivo garantisca un bucato più pulito.

Se utilizzato in eccesso, invece, il prodotto può non essere completamente eliminato durante il risciacquo e depositarsi sulle fibre del tessuto. Con il passare dei lavaggi gli asciugamani possono così diventare progressivamente più rigidi.

Meglio quindi rispettare le dosi indicate sulla confezione, tenendo conto anche della quantità di bucato e della durezza dell'acqua.

Attenzione all'ammorbidente

Può sembrare un paradosso, ma troppo ammorbidente può essere controproducente.

Alcuni prodotti lasciano sulle fibre una pellicola che conferisce inizialmente una sensazione di morbidezza, ma può ridurre progressivamente la capacità dell'asciugamano di assorbire l'acqua.

È quindi preferibile utilizzarlo con moderazione e seguire sempre le indicazioni del produttore.

Non riempire troppo la lavatrice

Anche un cestello eccessivamente pieno può compromettere il risultato.

Gli asciugamani hanno bisogno di spazio per muoversi durante il lavaggio e soprattutto per essere risciacquati correttamente. Se la lavatrice è sovraccarica, acqua e detergente circolano con maggiore difficoltà e nelle fibre possono rimanere residui.

Meglio qualche asciugamano in meno e un risciacquo più efficace.

Il problema dell'acqua calcarea

In molte abitazioni l'acqua è ricca di calcio e magnesio. Con il tempo i depositi minerali possono contribuire a rendere più rigide le fibre.

In presenza di acqua particolarmente dura può essere utile adottare i sistemi anticalcare consigliati dal produttore della lavatrice e verificare periodicamente lo stato dell'elettrodomestico.

Anche una corretta manutenzione della lavatrice contribuisce infatti alla qualità del bucato.

Aceto al posto dell'ammorbidente? Meglio andarci cauti

Tra i rimedi casalinghi più diffusi c'è quello di versare aceto nella vaschetta dell'ammorbidente.

L'aceto diluito può contribuire a rimuovere alcuni residui, ma non va utilizzato indiscriminatamente: un impiego frequente o in quantità elevate potrebbe non essere indicato per alcune componenti della lavatrice.

Prima di utilizzarlo è quindi opportuno consultare le istruzioni dell'elettrodomestico.

Anche l'asciugatura fa la differenza

Lasciare gli asciugamani troppo a lungo sotto un sole molto forte può renderli più rigidi.

Se vengono asciugati all'aria, un piccolo accorgimento consiste nello scuoterli energicamente prima di stenderli e nuovamente quando vengono raccolti. Aiuta a separare le fibre e a renderle meno compatte.

Chi utilizza l'asciugatrice dovrebbe invece evitare cicli inutilmente lunghi e temperature eccessive, attenendosi sempre alle indicazioni riportate sull'etichetta.

Il piccolo trucco: scuoterli prima di piegarli

Una volta asciutti, prima di riporli nell'armadio, prendete gli asciugamani dalle estremità e scuoteteli energicamente alcune volte.

È un gesto semplicissimo che aiuta le fibre di spugna a risollevarsi.

In definitiva, per avere asciugamani morbidi e assorbenti non occorrono necessariamente prodotti particolari. Spesso basta evitare tre errori: troppo detersivo, troppo ammorbidente e un'asciugatura eccessiva.

E, come spesso accade nelle faccende domestiche, usare più prodotto non significa necessariamente ottenere un risultato migliore.

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