Cambio di stagione, come conservare i vestiti estivi senza muffa e cattivi odori

A cura della Redazione

Con l'arrivo di settembre e delle prime giornate più fresche si avvicina uno degli appuntamenti domestici meno amati: il cambio di stagione. Magliette, pantaloncini, costumi e abiti leggeri lasciano progressivamente spazio a felpe, giacche e indumenti più pesanti.

Riporre i vestiti estivi alla rinfusa, però, può riservare brutte sorprese quando torneremo ad aprire scatole e armadi: odore di chiuso, macchie, muffa e tessuti rovinati. Bastano alcune semplici precauzioni per evitarlo.

Mai conservare i vestiti senza lavarli

La prima regola è semplice: gli indumenti devono essere perfettamente puliti prima di essere riposti. Anche una macchia quasi invisibile può diventare molto più difficile da eliminare dopo diversi mesi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Sudore, creme solari, deodoranti e residui organici rimasti sui tessuti possono inoltre favorire cattivi odori e attirare insetti.

Prima di mettere via gli abiti è quindi consigliabile lavarli seguendo le indicazioni riportate sull'etichetta.

Attenzione all'umidità

È uno degli errori più comuni. Un capo apparentemente asciutto può conservare ancora un po' di umidità, soprattutto nelle cuciture o nelle parti più spesse.

Mai riporre nell'armadio o nelle scatole vestiti ancora umidi: in un ambiente chiuso l'umidità può favorire la formazione di muffe e cattivi odori.

Dopo il lavaggio è meglio lasciare asciugare completamente i capi e attendere qualche ora prima di sistemarli.

Pulire anche armadi e cassetti

Non basta occuparsi dei vestiti. Prima del cambio di stagione conviene svuotare e pulire armadi, cassetti e contenitori.

Una volta terminata la pulizia, le superfici devono asciugarsi completamente prima di essere riempite nuovamente. È anche l'occasione giusta per controllare eventuali tracce di umidità o presenza di tarme.

Scatole sì, ma scegliamole bene

Per i capi che non resteranno appesi si possono utilizzare contenitori puliti, asciutti e adatti alla conservazione dei tessuti.

Gli indumenti più delicati non dovrebbero essere compressi eccessivamente. Anche i sacchetti sottovuoto, molto comodi per recuperare spazio, vanno utilizzati con attenzione: sono particolarmente indicati per alcuni tessuti voluminosi, ma possono non essere la soluzione migliore per capi delicati o che rischiano di deformarsi.

Non esagerare con profumi e deodoranti

La tentazione di riempire scatole e armadi di prodotti profumati è forte, ma un buon profumo non sostituisce una corretta conservazione.

Meglio puntare soprattutto su pulizia e assenza di umidità. Per profumare delicatamente l'armadio si possono utilizzare appositi sacchetti profumati, evitando il contatto diretto di oli essenziali o altre sostanze con i tessuti, perché potrebbero macchiarli.

Un ultimo controllo prima di chiudere tutto

Prima di terminare il cambio di stagione conviene verificare che costumi da bagno, teli mare e abiti utilizzati durante le vacanze siano perfettamente asciutti. Sono proprio questi capi, spesso riposti velocemente dopo l'estate, a poter trattenere umidità.

Qualche minuto in più dedicato al cambio di stagione può evitare spiacevoli sorprese tra qualche mese. E quando tornerà il caldo, ritrovare vestiti puliti, profumati e ben conservati renderà decisamente più piacevole riaprire l'armadio estivo.

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