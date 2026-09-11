Vetri sempre pieni di aloni: gli errori che commettiamo quando li puliamo

A cura della Redazione

Pulire i vetri sembra una delle faccende domestiche più semplici. Eppure capita spesso di terminare il lavoro, fare qualche passo indietro e accorgersi che finestre e specchi sono ancora pieni di aloni e striature.

Il problema non è necessariamente il detergente utilizzato. Molto spesso sono alcuni piccoli errori durante la pulizia a compromettere il risultato. Vediamo quali sono e come evitarli.

Mai pulire i vetri sotto il sole

È probabilmente l'errore più comune. Una bella giornata di sole sembra il momento ideale per dedicarsi alle finestre, ma può produrre l'effetto opposto. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il calore del sole fa asciugare troppo rapidamente acqua e detergente, prima che sia possibile passarvi correttamente il panno. Il risultato può essere la comparsa di antiestetiche striature.

Meglio scegliere le prime ore del mattino, il tardo pomeriggio oppure una giornata nuvolosa, evitando comunque la pioggia.

Troppo detergente non significa maggiore pulizia

Un altro errore frequente è abbondare con il prodotto pensando di ottenere vetri più brillanti.

In realtà una quantità eccessiva di detergente può lasciare residui sulla superficie, favorendo proprio la formazione degli aloni. È quindi preferibile utilizzare poco prodotto e distribuirlo uniformemente.

Prima bisogna eliminare la polvere

Spruzzare immediatamente il detergente su un vetro impolverato può trasformare la polvere in una patina difficile da rimuovere.

Prima della pulizia è meglio passare un panno asciutto e pulito, insistendo soprattutto sugli angoli, sugli infissi e sulle parti dove tende ad accumularsi maggiormente lo sporco.

Attenzione al panno che utilizziamo

Anche lo strumento scelto fa la differenza. Un panno sporco o che lascia pelucchi può vanificare tutto il lavoro.

Una buona soluzione è utilizzare un panno in microfibra pulito, dedicato esclusivamente ai vetri. È importante inoltre non utilizzare ammorbidente quando si lavano i panni in microfibra, perché può lasciare una pellicola sulle fibre riducendone l'efficacia.

Acqua troppo ricca di calcare

In alcune zone l'acqua del rubinetto è particolarmente dura. Quando evapora può lasciare sul vetro piccoli depositi minerali e macchie biancastre.

In questi casi, soprattutto per la pulizia finale, può essere utile ricorrere ad acqua demineralizzata, che riduce il rischio di residui.

Il trucco dei movimenti diversi

C'è un piccolo accorgimento che permette anche di capire immediatamente su quale lato della finestra è rimasto l'alone.

Si può pulire il vetro interno con movimenti orizzontali e quello esterno con movimenti verticali. Se alla fine rimane una striatura, sarà molto più semplice individuare il lato sul quale intervenire nuovamente.

Non dimenticare infissi e bordi

Pulire perfettamente il centro della finestra e trascurare bordi e infissi è un altro errore.

La polvere accumulata lungo il telaio può infatti tornare rapidamente sul vetro. Conviene quindi pulire prima infissi e bordi e soltanto dopo passare alla superficie vetrata.

Il segreto è asciugare bene

Una volta terminata la pulizia, non bisogna lasciare che il vetro si asciughi completamente da solo. L'acqua residua può lasciare macchie e striature.

Il passaggio finale con un panno in microfibra asciutto e perfettamente pulito aiuta a eliminare le ultime tracce di umidità e a ottenere una superficie più uniforme.

Pochi accorgimenti fanno la differenza

Per avere vetri brillanti non servono necessariamente prodotti costosi o grandi quantità di detergente. Spesso basta evitare gli errori più comuni: niente sole diretto, poco prodotto, panni puliti e una buona asciugatura.

Piccole attenzioni che permettono anche di risparmiare tempo e di non dover ricominciare da capo dopo aver scoperto, controluce, quegli aloni che sembravano essere finalmente scomparsi.

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