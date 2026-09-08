Ballando con le Stelle, svelato il dodicesimo concorrente: è un campione che ha fatto volare l'Italia

Un altro nome di grande richiamo entra nel cast di Ballando con le Stelle 2026. Il dodicesimo concorrente annunciato attraverso i canali social del programma è Andy Díaz Hernández, campione dell’atletica italiana e uno dei più forti interpreti al mondo del salto triplo.

Una scelta che conferma la volontà di Milly Carlucci di costruire anche quest'anno un cast estremamente eterogeneo, mescolando cinema, televisione, musica e sport. La nuova edizione del dancing show partirà sabato 3 ottobre su Rai 1.

Chi è Andy Díaz Hernández

Nato a L'Avana, Cuba, il 25 dicembre 1995, Andy Díaz Hernández è alto 1,92 metri ed è specialista del salto triplo. La sua storia sportiva e personale è particolare: cresciuto atleticamente a Cuba, ha scelto successivamente l'Italia per proseguire la propria carriera. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Arrivato nel nostro Paese nel 2021, ha ottenuto la cittadinanza italiana nel febbraio 2023 per meriti sportivi. Determinante nel suo percorso è stato l'incontro con Fabrizio Donato, bronzo olimpico nel salto triplo a Londra 2012, diventato il suo allenatore e punto di riferimento anche fuori dalla pista. Díaz gareggia per le Fiamme Gialle.

Il debutto con la maglia azzurra in una grande manifestazione è stato subito da ricordare: alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha conquistato la medaglia di bronzo nel salto triplo. Nel 2025 ha poi centrato una prestigiosa doppietta indoor, laureandosi campione europeo e mondiale, mentre nel 2026 ha conquistato nuovamente il titolo mondiale indoor.

Ma c'è un dato che racconta ancora meglio la dimensione raggiunta dall'atleta: il 15 agosto 2026 ha saltato 18,15 metri, nuovo primato italiano e misura che lo colloca nell'élite assoluta della specialità.

Dal salto triplo alla pista di Ballando

Il passaggio dall'atletica a Ballando con le Stelle potrebbe essere meno azzardato di quanto sembri. Nella sua scheda olimpica ufficiale Díaz indica infatti proprio il ballo tra i suoi hobby. Ama inoltre la cucina romana ed è appassionato di elettronica.

Esplosività, coordinazione, elasticità e controllo del corpo sono già parte del bagaglio di un triplista di livello mondiale. Resta da capire quanto queste qualità potranno essere trasferite dal tartan alla pista da ballo, dove tecnica, interpretazione e capacità di entrare nei diversi personaggi faranno la differenza.

Per Díaz sarà comunque una sfida completamente nuova: dopo aver affrontato i migliori triplisti del pianeta, dovrà misurarsi con cha cha cha, tango, valzer e gli altri balli dello show di Rai 1.

Tutti i concorrenti di Ballando con le Stelle 2026

Con l'arrivo di Andy Díaz Hernández salgono a dodici i concorrenti annunciati per la nuova edizione. Prima del campione azzurro erano stati ufficializzati Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Manuela Moreno, Monica Guerritore, Alberto Ravagnani e Massimo Ghini.